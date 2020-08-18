Hastanede dehşet anları - Son Dakika

Hastanede dehşet anları

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tedavi için eşi ile birlikte özel bir hastaneye giden şahıs, tedavisinin sonrasında yakınlarını alarak geldiği hastanede kendisini uyaran güvenlik görevlisi ile doktorları darp etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tedavi için eşi ile birlikte özel bir hastaneye giden şahıs, tedavisinin sonrasında yakınlarını alarak geldiği hastanede kendisini uyaran güvenlik görevlisi ile doktorları darp etti. Demir sopalarla hastane çalışanlarının darp edilmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde pandemi önlemleri kapsamında özel bir hastaneye refakatçi ile giremeyen şahıs, yakınlarını toplayarak geldiği hastanede kendisini uyaran güvenlik görevlisi ve doktorları darp etti. Olay dün öğren saatlerinde Körfez Güney Mahallesi Albay Sokak üzerinde bulunan Körfez Marmara Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Y. adlı şahıs, tedavi olmak için eşi ile birlikte özel hastaneye geldi. İçeriye girmek istediği sırada hastane güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu, S.Y.'yi pandemi tedbirleri gereği hastaneye refakatçi almadıkları yönünde uyararak içeriye tek girmesi gerektiğini söyledi. Uyarılara rağmen hastaneden çıkmayan S.Y. tedavisi sonrasında abisi ve yakınlarını yanına alarak geldiği hastanede demir çubuklarla güvenlik görevlisi ve doktoru darp etti.

3 SAAT SONRA YAKINLARI İLE GELEREK SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRDI

Dışarı çıkan S.Y. abisi ile eve giderek yanına aldığı 4 kişi ile hastane geri geldi. Hastanenin içine giren şahıs, hastane önündeki panolardan söktükleri demirler ile güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu ve Başhekim Op. Dr. Ufuk Şenel'e saldırdı. Saldırganlara karşı koyan güvenlik görevlisi ve doktor aldıkları darbeler ile yaralandı. Saldırı sonucunda burnu kırılan Op. Dr. Ufuk Şenel'in 3 gün, omuzu çıkan ve vücudunda darp izleri oluşan güvenlik görevlisi Terzioğlu ise 20 gün iş göremez raporu aldı.

PANDEMİ ÖNLEMLERİ KONUSUNDA UYARI YAPINCA DARP EDİLDİLER

Olayın ardından burnunda kırıklar oluşan Op. Dr. Ufuk Şenel ve tüm hastane personeli, hastane önünde toplanarak saldırıyı protesto etti. Yapılan saldırıyı anlatan Şenel, "Dün sabah saatlerinde bir hastamız, eşi ile birlikte muayene olmak için hastanemize geliyor. Covid-19 önlemleri, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri dahilinde hastanemizde hasta yakınlarını yanlarına almayıp, hastane personelleri olarak biz yardım etmekteyiz. Bu kuralı güvenlik görevlimiz hasta yakınına iletiyor. Ama hasta yakını bunu kabul etmek istemiyor ve bir şekilde hastaneye giriyor. Biz de doktor arkadaşlarımızla süreci hızlandırıp hastayı hızlıca göndermek istiyoruz. Hasta işini bitirdikten sonra bir şekilde tehdit ederek hastanemizden ayrılıyor. Yaklaşık 2-3 saat sonra yanına 5-6 kişi alarak topluca hastaneden içeriye dalıp güvenlik görevlimize metal sopalarla saldırıyorlar. ve Ali beyin omuzunun çıkmasına sebep oluyorlar" dedi.

DOKTOR 3 GÜN GÜVENLİK 20 GÜN RAPOR ALDI

Saldırı sonrasında beyaz kod ilan ettiklerini belirten Şenel, "Beyaz kod ekibi olarak Sinan bey ve ben olay yerine geldiğimizde şahıslar taşkınlıklarına devam ediyorlardı. Dışarıya aldık onları acil servisin girişinin tıkanmaması için ama taşkınlıklarını sürdürdüler. ve bize tekrar saldırdıklarında şahıslardan bir tanesi benim burnuma ve çeşitli yerlerime darbede bulunarak burnumun kırılmasına sebep oldu. Güvenlik görevlimizin omuzu çıkık, ameliyata aldık anestezi ile omuzu tedavi edildi. 20 gün kadar raporlu" diye konuştu.

HASTANE DEMİRLERİNİ SÖKEREK ÇALIŞANLARI DARP ETTİLER

Saldırganların hastane girişindeki demir korkulukları yerinden sökerek kendilerini darp ettiğini anlatan Op. Dr. Şenel, "Daha sonra öğrendiğimiz kardeşlerini toplayıp organize bir şekilde geliyorlar. Hastanemizin girişindeki metal koruma demirlerini sökerek güvenlik görevlisine saldırıyorlar. Daha sonra da kalabalık bir şekilde bize dışarda saldırdılar. Güvenlik kameralarında da mevcut görüntüler. Bunları da gerekli adli birimlere ilettik biz. Şahıslar gözaltına alındı, kararları bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"BİZLERİN ÇALIŞMA ŞEVKİNİ KIRAN OLAYLARI TABİ Kİ KINAMAK İSTİYORUZ"

Bu tür saldırıların sağlık çalışanlarının çalışma şevkini kırdığını ifade eden Şenel, "Pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı öncülüğünde ciddi bir mücadele veriliyor. Bize halkımızın ve tüm kurumların yardım etmesini beklerken, böyle bizlerin çalışma şevkini kıran olayları tabi ki kınamak istiyoruz. Bu olaylarla da karşılaşmak istemiyoruz. Tüm sağlık çalışanları adına bu eylemi yapıyoruz. Yoksa bugün ben yarın başka bir arkadaşım veya başka bir sağlık memurumuz bu olaylarla karşı karşıya kaldığında biz aynı üzüntü ile karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERALARIN A YANSIDI

Saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hastaneye gelen S.Y. güvenlik görevlisi tarafından uyarılıyor. Uyarılara aldırış etmeyen S.Y. hastanedeni tedavisinin ardından dışarı çıkıp bir süre sonra yakınları ile hastaneye geri geliyor. Hstane önünde demirleri söken kalabalık gurup, güvenlik görevlisi ve kendisini dışarı çıkarmaya çalışan doktoru darp ediyor.

Saldırganlar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi

Öte yandan olayın ardından saldırganlardan S.Y. ve abisi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili 1 kişi ise aranıyor. Olaydan büyük üzüntü duyan Körfez esnafları ise yaptırdıkları çiçekle, hastane yönetimine geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

(İHA)

Hastanede dehşet anları

Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 15:47

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hastanede dehşet anları - Son Dakika
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