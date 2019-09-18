Son Dakika Haberleri: Hastanede diş hekimine bıçaklı saldırı
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Hastanede diş hekimine bıçaklı saldırı

1 saat önce

Bursa'da hastaneye dişini çektirmek için gelen bir genç tarafından bıçakla yaralanan diş hekimi tedavi altına alındı.

Hastanede diş hekimine bıçaklı saldırı, System.String[]

Bursa'da hastaneye dişini çektirmek için gelen bir genç tarafından bıçakla yaralanan diş hekimi tedavi altına alındı.

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine gelen M.D. (18), Genel Diş Polikliniğinde diş hekimi Hamdi Gören tarafından muayene edildi.

Dişinin çekilmesi için Gören tarafından iki kez uyuşturucu iğne yapılan M.D'nin, bu işlemin bir defa daha uygulanmasını istemesi ve hekimin bunu reddetmesi ile aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.

M.D, tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı bıçakla Hamdi Gören'i göğsünün koltuk altı kısmından yaraladı.

Olay yeri yakınındaki Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gören'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli M.D. ise Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:36 Kaynak: AA
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