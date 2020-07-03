Hastanede doğum günü sürprizi - Son Dakika

Hastanede doğum günü sürprizi

Erzurum Şehir Hastanesi'nde beyin ameliyatı olan 10 yaşındaki Muhammed Ali Efe'ye servis çalışanlarınca doğum günü sürprizi yapıldı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde beyin ameliyatı olan 10 yaşındaki Muhammed Ali Efe'ye servis çalışanlarınca doğum günü sürprizi yapıldı.

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9 Haziran'da Ağrı'da geçirdiği trafik kazası sonrası Erzurum'a sevk edilen 10 yaşındaki Muhamed Ali Efe, ameliyata girerken hemşirelere doğum günü olduğunu söyledi. Başarılı ameliyatının ardından serviste tedavisine devam edilen Muhammed Ali için hemşireler tarafından doğum günü pastası kesildi.


Serviste görev yapan hemşireler, Muhammed Ali'nin ameliyata girerken doğum günü olduğunu söylediğini ve kendilerinin de bugün böyle bir organize yaparak hem Muhammed Ali'ye moral vermek hem de onun doğum gününü kutlamak istediklerini söyledi.


Ağrı Selahattin Eyyübi Ortaokulu öğrencisi olan Muhammed Ali Efe, yaşadığı sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşadı. Hemşireler Muhammed için hediye almayı da unutmadı.


Muhammed Ali Efe, "Ameliyat olduğum gün benim doğum günümdü. 10 yaşıma girdim. Böyle bir doğum günü yaşadığım için çok mutluyum. Kendimi çok mutlu hissediyorum" dedi. - ERZURUM

Muhammed Ali, Erzurum, EFE, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:09 Kaynak: İHA

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