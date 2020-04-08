Hastanede doktor ve hemşirenin çantalarını çalan hırsız kamerada - Son Dakika

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Hastanede doktor ve hemşirenin çantalarını çalan hırsız kamerada
6 saat önce
Kartal'da doktor ve hemşilerin çantalarını çalan hırsız kameraya yansıdı.
Kartal'da doktor ve hemşilerin çantalarını çalan hırsız kameraya yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince, 28 Mart'ta Kartal Cevizli Mahallesinde bulunan bir hastanede doktor Burcu A.(27) ve hemşire Seren Y.(20)'nın sırt çantaları ile aynı hastanede özel güvenlik olarak görev yapan Dilek E.(31) ile temizlik
görevlisi Sevilay E.(41)'nin cüzdanlarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarından yola çıkan polis, Engin K. (31)'yi aynı gün hastane bahçesinde yakaladı.
"Kasten Yaralama" suçundan kaydı bulunan Engin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:12 Kaynak: DHA
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