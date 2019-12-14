Hastanede doktora saldıran 2 kişi parmaklarını kırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastanede doktora saldıran 2 kişi parmaklarını kırdı - Son Dakika

Hastanede doktora saldıran 2 kişi parmaklarını kırdı

6 saat önce

TRABZON'da, aldıkları alkolün etkisiyle yol kenarında sızmış olarak bulunan C.P. ve B.K. ambulansla getirildikleri Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde, sessiz olmalarını isteyen Doktor Tacettin Karaman'a (30) saldırdı.

Hastanede doktora saldıran 2 kişi parmaklarını kırdı, System.String[]

TRABZON'da, aldıkları alkolün etkisiyle yol kenarında sızmış olarak bulunan C.P. ve B.K. ambulansla getirildikleri Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde, sessiz olmalarını isteyen Doktor Tacettin Karaman'a (30) saldırdı. Sağ el bileği ile parmaklarında kırıklar, yüzü ile vücudunda morluklar oluşan doktor, tedaviye alınırken, saldırganlar tutuklandı.

Olay, önceki gece saat 03.00 sıralarında Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkolün etkisiyle yol kenarında sızıp kalan C.P. ve B.K. gece bekçileri tarafından fark edildi. Bekçilerin çağırdığı ambulansa alınan ikili, Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Burada yüksek sesle taşkınlık yapan C.P. ve B.K., kendilerini sesiz olmaları yönünde uyaran Doktor Tacettin Karaman'a yumruk ve tekmeler ile saldırdı. Sağlık görevlilerinin 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen güvenlik görevlilerince kurtarılan doktor, aldığı darbelerle yaralandı. Sağ el bileği ve parmaklarından kırıklar, yüzü ve vücudunda morluklar oluşan doktor, acil serviste tedaviye alındı. Saldırganlar ise polis tarafından gözaltına alındı.

10 gün iş göremez raporu verilen Doktor Tacettin Karaman, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında 'kasten yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme, görevi yaptırmama' suçlarından soruşturma başlatılan C.P. ve B.K. tutuklandı.

'FİZİKİ ŞİDDET HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR'

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Trabzon Şube Başkanı Mustafa Serdar, Fatih Devlet Hastanesi önünde düzenlediği basın açıklamasıyla saldırıyı kınadı. Serdar, "Sözlü şiddet bütünleşmiş, fiziki şiddet ise her geçen gün artmaktadır. Genel anlamda da sağlık çalışanlarının diğer kamu çalışanlarına göre çok daha fazla şiddete maruz kaldığı açıktır. Acil serviste şifa bekleyen acil hastalara hizmet veren sendika üyemiz doktor arkadaşımız saldırıya uğradı. Muayene esnasında yüzüne yumruk atılmasıyla başlayan, diğer kişinin ise arkadan doktorumuzun boğazına sarılıp gırtlağını sıkarak devam eden darp ve saldırıda bulunulmuştur. Hekim arkadaşımızın boğazına sarılan diğer saldırgana o esnada orada bulunan diğer hasta yakınları ve güvenlik görevlileri müdahale etmişlerdir. Akabinde hemen 'beyaz kod' verilerek hadise güvenlik birimlerine iletilmiştir" dedi.

Doktorların, gece şifa vermek ve can kurtarabilmek için acil serviste sabahlara kadar nöbet tuttuğunu belirten Serdar, "Bu saldırı neticesi hekim arkadaşımızın ağzı kan içinde kalmış, dudağında kesiler, el bileğinde ve parmağında kırıklar, vücudunda ise darp izleri oluşmuştur. Saldırı esnasında acil servis çalışanları hekimler, hemşireler, sağlık memurları ve diğer çalışanlar korkulu anlar, şok yaşamışlardır. Saldırıda yaralanan hekim arkadaşımıza10 gün rapor verilerek evde tedavisine devam edilmek üzere taburcu edilmiştir. Şükürler olsun ki bir ağır yaralanma ve ya can kaybı yaşanmamış daha üzücüsü ile karşı karşıya kalınmıştır. Hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi de bulunuyor saldırıyı lanetliyoruz" diye konuştu.


Devlet Hastanesi, Trabzon, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:44 Kaynak: DHA
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