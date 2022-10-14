Öz Sağlık-İş Sendikası, motosikletli kuryenin hastanedeki bıçaklı saldırısını kınadı - Son Dakika
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Öz Sağlık-İş Sendikası, motosikletli kuryenin hastanedeki bıçaklı saldırısını kınadı

14.10.2022 10:50

Öz Sağlık-İş Sendikası, Şişli'de, rapor almak için gittiği hastanede doktorla tartışan motosikletli kuryenin 5 güvenlik görevlisini bıçakla yaralamasına tepki gösterdi.

Öz Sağlık-İş Sendikası, Şişli'de, rapor almak için gittiği hastanede doktorla tartışan motosikletli kuryenin 5 güvenlik görevlisini bıçakla yaralamasına tepki gösterdi.

SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde toplanan Öz Sağlık-İş Sendikasına üyesi bir grup, "Yıpranıyoruz, ölüyoruz, şiddet istemiyoruz", "Silahını ve öfkeni hastaneye getirme" şeklinde dövizler açarak, slogan attı.

Basın açıklaması yapan Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Temel Yazıcı, kendini bilmez bir hasta tarafından görevlilerinin bıçakla yaralandığını, arkadaşlarının sağlık durumlarının iyi olmasının tek tesellileri olduğunu söyledi.

Yakın zamanda sağlıkta şiddette cezayı artıran ve bunu kategorik bir suç olarak tanımlayan düzenleme getirildiğini anımsatan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Böylesine korkunç olayların yaşanması, yaptırımların ağırlaştırılması ve tedbirlerin en üst seviyede alınması gerektiğini göstermektedir. Sağlıkta şiddetin kanlı bir vahşet olarak kendini gösterdiği bu olay tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının bir an önce sıfır toleranslı alan ilan edilmesi, hiçbir silah veya suç aletinin kurumların bahçelerine bile alınmaması gerektiğini göstermektedir. Can güvenliğinden yoksun bir şekilde sağlık hizmetlerinin yürütülmeyeceği açıktır. İş yerlerimizin güvenli olmamasına rağmen özverili bir şekilde çalışıyoruz. Ancak hastaları hayata tutunmaya çalışırken kendi hayatını kaybetme endişesi yaşayan sağlık çalışanlarının artık tahammül edecek sabrı kalmamıştır."

Yazıcı, şiddete maruz kalmak, ölmek istemediklerini dile getirerek saldırıyı kınadı.

Sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin yer aldığı grup, daha sonra hastaneden ayrıldı.

Olay

Dün akşam saatlerinde SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almak için giden motosikletli kurye Semih K, hastanenin acil servisinde doktorla tartışmıştı.

Müdahale eden hastanenin güvenlik görevlileriyle de tartışan kurye, cebinden çıkardığı bıçakla 5 personeli yaralamıştı.

Güvenlik görevlileri hastanede tedavi altına alınırken, kurye Semih K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Yaralı güvenlik görevlilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öz Sağlık-İş Sendikası, motosikletli kuryenin hastanedeki bıçaklı saldırısını kınadı - Son Dakika

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