Son Dakika Haberleri: Hastanede doktorun cep telefonunu çalan temizlikçi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Hastanede doktorun cep telefonunu çalan temizlikçi yakalandı

Hastanede doktorun cep telefonunu çalan temizlikçi yakalandı

6 saat önce

Başkent'te bir hastanede sabah namazını kılmak için mescide giden doktorun cep telefonunu çalan zanlı kısa sürede yakalandı.

Hastanede doktorun cep telefonunu çalan temizlikçi yakalandı, System.String[]

Başkent'te bir hastanede sabah namazını kılmak için mescide giden doktorun cep telefonunu çalan zanlı kısa sürede yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara'da bir hastanede gece nöbetçi olan doktor mescide giderek sabah namazını kıldığı esnada odasına giren V.A., doktorun 2 bin liralık telefonunu çaldı. Mescitten döndükten sonra telefonunu bulamayan doktor, hastanenin güvenlik görevlilerine haber verdi. Cep telefonu bulunamayınca çalındığı anlaşıldı. Hırsızlık ihbarı üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden hırsızlık olayını temizlik personeli V.A.'nın gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis tarafından öğle saatlerinde gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. V.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
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