Hastanede 'Engelsiz Yaşam Kermesi' - Son Dakika

VM Medical Park Samsun Hastanesi, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfının (ZİÇEV) 'Engelsiz Yaşam Kermesi'ne ev sahipliği yaptı.



Hayırsever vatandaşlar tarafından hazırlanan yiyeceklerin ve el emeği ürünlerin satışlarının yapıldığı ve tüm gelirlerinin engelli bireylerin eğitimlerine bağışlanacağı kermese, hem misafirler hem de hastane çalışanları büyük ilgi gösterdi.



"Hepimize büyük görevler düşüyor"



Kermese katılan VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Opr. Dr. Hakan Özcan, engelsiz yaşamın herkesin hakkı olduğuna dikkat çekerek, "Özel eğitime ihtiyaç duyan kardeşlerimizin engelini ortadan kaldırmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Bu tür sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Toplumsal duyarlılık noktasında engellerin aşılması için gösterilen ilgi ve alakadan dolayı emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN