Hastanede eşini tacizle suçladığı kişiyi bıçakladı - Son Dakika

İZMİT'te, C.D. (38) hastanede eşini taciz ettiğini iddia ettiği S.M.'yi (46) bıçakla yaraladı.

Olay, önceki gün Seka Hastanesi'nde meydana geldi. C.D. hastanede sıra beklerken, yanındaki eşini taciz ettiğini iddia ettiği S.M. ile tartışmaya başladı. C.D. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak S.M.'yi yüzünden ve karnından bıçakladı. Yaralanan S.M.'ye hastanede müdahalede bulunuldu. Kaş bölümünden ağzına kadar kesik olan, karnından bıçaklanan S.M. ameliyata alındı. C.D. ise hastanede bulunan polis noktasına giderek teslim oldu. C.D. ifadesinde S.M.'ni eşinin taciz ettiğini söyledi. Adliyeye sevk edilen C.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.S.M.'nin tedavisi devam ederken, yüzündeki kesikten dolayı ifadesi alınamadığı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.