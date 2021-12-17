HASTANEDE FİLM GİBİ TATBİKAT - Son Dakika

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Özel Termessos Hastanesi'nde gerçekleştirilen 2021 saha tatbikatı, aksiyon filmlerini aratmadı. Başarıyla geçen tatbikatta, senaryo gereği fabrikada yaralanan 30 kişi ambulans ve özel araçlarla hastaneye getirilerek tedaviye alındı.

Özel Termessos Hastanesi'nde afet planı kapsamında Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği hastane acil ve afet planı kapsamında 'turkuaz kod' verildi. Senaryo gereği Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası yangın meydana geldi. Çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisini alan ekipler, yaralıları hastanenin acil servisine getirdi. Doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli, başarılı bir canlandırma ve müdahale örneği sergiledi. Hazırlık çalışmalarında, hastane personelinin bir kısmı hasta rolü için çeşitli yerlerinden bandajlandı. Ambulansla ve özel otomobillerin getirdiği yaralılar, çevredekilerin şaşkın bakışları altında acil servise kaldırıldı. Buradaki personel de görevlerini tam anlamıyla yerine getirdi.