Hastanede Gerçeği Aratmayan Kbrn Tatbikatı

Hastanede gerçeği aratmayan KBRN tatbikatıMARDİN - Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 50 personel ve 8 araçla Kızıltepe Devlet Hastanesi tarafından Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tatbikatı yapıldı.

Hastanede gerçeği aratmayan KBRN tatbikatı



MARDİN - Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 50 personel ve 8 araçla Kızıltepe Devlet Hastanesi tarafından Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tatbikatı yapıldı.

Mardin UMKE, Mardin 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Mardin AFAD, Kızıltepe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediyesi Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kızıltepe Devlet Hastanesi yönetimi tarafından KBRN tatbikatı ortaklaşa düzenledi. Tatbikatın gerçekleşeceği alanı önceden hazırlayan ekipler, kendilerine gelen bir ihbarı değerlendirerek, harekete geçti. Tatbikat gereği gelen ihbarda; "03 Ocak 2019 günü saat 14.30'da sıvılaştırılmış klor gazı yüklü kamyon Şırnak ili istikametine ilerlerken, Mardin Kızıltepe ilçesinde Nusaybin'e doğru giden İpekyolu üzerindeki üçyol mevkisini geçtikten sonra bir park alanı görmüş ve kamyonu park etmiştir. Bir süre sonra alanda nedeni bilinmeyen bir patlama yaşanmış ve kamyonun arkasında bulunan sıvılaştırılmış klor gazın olduğu depodan gaz sızıntısı meydana gelmiştir. Saat 14.30'da kaza esnasında olay mahalline yakın bir mevkide çalışan işçiler gürültüyle bir patlamanın olduğunu ve yaralıların olduğunu görürler. Cep telefonundan 112 acil yardım hattını arayarak acil yardım çağrısında bulunur. Kaza haberini alan 112 komuta merkezi ekipleri olay yerine yönlendirir. Kurgu üzerine yola çıkan 112 ekipleri, 112 komuta merkezini arayarak kendilerinin de durumdan etkilendiklerini belirtmeleri üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İtfaiye ve Kolluk kuvvetleri ile irtibat kurar" denildi.

Kurgulanan olay üzerine özel kıyafetleriyle kaza yerine gelen AFAD, UMKE VE 112 ekiplerince ekiplerince, keşif, tespit, yaralıya ilk müdahale, kazazedelerin kurulan özel çadırlarda temizlenmesi, numune alma, hastaneye sevk, hastane acil servisinde müdahale ile durumdan etkilenip kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşanlara müdahale, itfaiye ekiplerinin olay yerini temizlemesi ve ambulansların yıkanma işlemlerinin detaylı bir şekilde yapılmasıyla tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi.

Tatbikat hakkında bilgi veren Kızıltepe Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Ümit Ölmez, ülkenin sadece doğal afetlerle değil, gelişen ekonomisi ve ilerleyen teknolojinin de beraberinde getirdiği bir takım farklı riskleri de bünyesinde barındırdığını söyledi. Ölmez, "Bunlardan en önemlisi de insan kaynaklı afetler diye adlandırdığımız şekli, bu risklerin bir kısmını oluşturuyor. Bugün burada da mevcut bir afet riskine karşı önceden tedbir almak, ilgili kurum ve kuruluşların rol ve sorumluluklarını önceden belirlemek adına tatbikat yaptık. Hastanemiz bünyesinde yürütülen bu çalışma, Türkiye Afet Müdahale Planı çalışması kapsamında yapılan, olay türü, bir Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer riskine karşı ilgili kurum ve kuruluşların bir tehlike anında ilgili birimlerin ve paydaş kurumların olay anında nasıl davranmaları gerektiği, olay esnasında kimin, nasıl bir yol ve sorumluluk üstleneceğinin değerlendirilmesi adına yapılmış bir tatbikattır. Bu tatbikat her ne kadar sadece bir senaryo ile gerçekleştiriliyor olsa da; jeopolitik önemi açısından ülkemizin olası tüm senaryolara hazırlıklı olması gerektiğinin bilinciyle diğer tüm kurumlarımızla birlikte tüm senaryolara hazırlıklı olmamız gerektiği bilinci ile buna benzer tatbikatlarımız ve hazırlıklarımız devam edecektir" dedi.

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