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Son dakika haberi... HASTANEDE GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT - Son Dakika

Son dakika haberi... HASTANEDE GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT

28.12.2021 14:27

Gelen son dakika haberlerine göre OSMANİYE Devlet Hastanesi'nde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) gaz sızıntısı, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı.

OSMANİYE Devlet Hastanesi'nde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) gaz sızıntısı, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Hastanede, ambulansların siren seslerini duyup, özel kıyafetli personellerle sedyelerde taşınan yaralıları görenler, şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Acil Servis ve Osmaniye Devlet Hastanesi ana binadaki personelin katılımıyla KBRN ve tahliye tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği, hastanenin sterilizasyon ünitesinde, etilen okside maruz kalan bir personelin etkilenmesi üzerine diğer çalışanlar tarafından 'turuncu kod' anonsu verildi. AFAD, itfaiye, ambulans ve kolluk kuvvetlerine haber verildi. Bunun üzerine hastane başhekimi, 'mor kod'u aktif hale getirerek olay yönetim ekibini topladı.

TAHLİYE ÇALIŞMASI

Hastane bahçesinde KBRN Arındırma Ünitesi hazırlanırken, etkilenen kişiyi kurtarmak için acil servisten 2 personel özel kıyafetler giyip kurtarma çalışması başlattı. Sterilizasyon ünitesi bölgesi izolasyona alınıp, etkilenen kişi ve diğer personelin tahliyesine başlandı. KBRN Arındırma Ünitesi'ndeki işlemlerinin ardından, etilen okside maruz kalan personel ve diğer yaralılar, ambulansla başka hastanelere sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerince hastanenin çatısından, halatlar yardımıyla sedyeye alınan hastanın tahliyesi gerçekleştirildi.

Tatbikatın son bölümünde ise sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerine, uygulamalı olarak yangın tüpünün kullanımı ve söndürme işlemi anlatıldı. Yapılan ölçümlerin ardından tehlikenin olmadığı belirlenip, acil durum tatbikatı sonlandırıldı.

'HER TÜRLÜ TEDBİRE HAZIRIZ'

Başhekim Opr. Dr. Orhan Erol, 'Ülkemiz ve genel olarak bölgemizi KBRN açısından risk bölgesi olarak görmekteyiz. KBRN, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer yaralanmaları konu alan bir durumdur. Özel bir tedavi gerektirir. Bugün ise arkadaşlarımızla birlikte bunun bir uygulamasını yaptık. Hastanemiz içerisinde olası bir etilen oksitten zarar gören hastamızla ilgili KBRN'de nasıl bir tedavi aşaması yapılır, bunları canlı olarak uyguladık. KBRN'de özellikle hastaların, kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer ajanlardan arındırılması en önemli husustur. Bundan sonra tedavi aşamasına geçilir. Bölgemizde de bu gibi yalanlamalara veya toplu etkilenmelere sebep verebilecek, özellikle organize sanayi bölgesinde ya da transit geçen otoyolda olası kimyasal yaralanmalara karşı bu tedbirleri almak zorundayız. Arkadaşlarımız bunu uygulamalı olarak güzel bir şekilde başardılar. Bundan sonraki olası bu gibi durumlarda her türlü tedbire hazır bir şekilde bulunuyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberi... HASTANEDE GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT
Son dakika haberi... HASTANEDE GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT
Son dakika haberi... HASTANEDE GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT
Son dakika haberi... HASTANEDE GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT
Son dakika haberi... HASTANEDE GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT
Son dakika haberi... HASTANEDE GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT
Son dakika haberi... HASTANEDE GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT
Son dakika haberi... HASTANEDE GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT
Son dakika haberi... HASTANEDE GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT
Son dakika haberi... HASTANEDE GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT
Son dakika haberi... HASTANEDE GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT
Son dakika haberi... HASTANEDE GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT
Son dakika haberi... HASTANEDE GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT
Son dakika haberi... HASTANEDE GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT

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Osmaniye, Kimyasal, Nükleer, Yangın, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... HASTANEDE GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... HASTANEDE GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT - Son Dakika
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