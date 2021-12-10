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BİTLİS'TE 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TATBİKATI - Son Dakika

BİTLİS'TE 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TATBİKATI

10.12.2021 16:06

BİTLİS'te düzenlenen deprem tatbikatı, gerçeği aratmadı.

BİTLİS'te düzenlenen deprem tatbikatı, gerçeği aratmadı. Senaryo gereği, yıkılan hastane binasının birinci katında mahsur kalan 2 kişi ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Bitlis Devlet Hastanesi'nde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE, itfaiye ve 112 ekiplerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği, kentte meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası 2 kişi, yıkılan hastane binasının birinci katında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, enkaz altında kalan yaralı 2 kişiye ulaştı. Sedyeye alınan yaralılar kısa sürede tahliye edilerek en yakın sahra hastanesine götürüldü.Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Emine Kübra Dindar Demiray, acil ve afet planı kapsamında kentte ve bölgede meydana gelebilecek olası deprem vakalarına yönelik bir deprem senaryosu icra ettiklerini söyledi. Dr. Demiray, Senaryo gereği, birinci katta kendi imkanlarımızla ulaşamadığımız iki yaralıya, AFAD ve UMKE'den destek istedik. AFAD, UMKE ve 112 ekipleri ile yaralılarımız tahliye edildi. Amacımız olası durumlarda kendimizi test etmekti. Bu faaliyeti olay yönetim ekibinin ait tüm personeli, hastane çalışanları, AFAD, UMKE ve 112 sağlık ekibi katıldı. Desteklerinden dolayı ekiplerimize ve hastane personelimize teşekkür ediyoruz dedi.

BİTLİS'TE 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TATBİKATI
BİTLİS'TE 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TATBİKATI
BİTLİS'TE 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TATBİKATI
BİTLİS'TE 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TATBİKATI
BİTLİS'TE 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TATBİKATI
BİTLİS'TE 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TATBİKATI
BİTLİS'TE 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TATBİKATI
BİTLİS'TE 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TATBİKATI
BİTLİS'TE 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TATBİKATI

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bitlis, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİS'TE 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TATBİKATI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİTLİS'TE 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TATBİKATI - Son Dakika
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