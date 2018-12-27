Hastanede Gıda Takviyesi El Değmeden Hazırlanıyor
1 saat önce
Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ağızdan beslenemeyen hastalar için gıda takviyesinin el değmeden hazırlanıyor.
Elazığ
Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ağızdan beslenemeyen hastalar için gıda takviyesinin el değmeden hazırlanıyor.
Ağızdan beslenemeyen yoğun bakım hastaları ve prematüre bebekler için hayati önem taşıyan gıda takviyesinin hazırlanması için Total Parenteral Nütrisyon (TPN) ünitesinde ileri teknoloji cihazlar kullanılıyor.
Bir eczacı ve iki biyolog ile hizmet veren ünitede, özel giysiler ile girilen yüksek düzey hijyenik kabin ortamında hazırlanan gıda takviyeleri enfeksiyon kapma riski yok denecek düzeye indiriliyor.
Başhekim Doç. Dr. Savaş Öztürk
yoğun bakımda tedavi gören hastalarda beslenme yetersizliğinin büyük bir sorun teşkil ettiğini belirterek, "TPN Ünitemizde ağız yoluyla beslenemeyen hastalara damar yoluyla steril bir ortamda ihtiyaç duyulan besin takviyesinin hastalarımızın gereksinimlerine özgü hazırlamaktayız." dedi.
Eczacı Hasan Yılmaz
, gıda takviyesinden dolayı enfeksiyon kapma riskinin yüzde 25 olduğunu belirterek, " Hastane eczanesinde hazırlananlarda yüzde 11 iken TPN Ünitesinde hazırlanan gıda takviyesinden enfeksiyon kapma riskinin yüzde 0,009 düzeyine kadar inmektedir." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:04 Kaynak: AA
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