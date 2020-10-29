Hastanede 'Gözleri Çelik Mavisi' sergisi açıldı - Son Dakika

Hastanede 'Gözleri Çelik Mavisi' sergisi açıldı

29.10.2020 15:56
Hastanede 'Gözleri Çelik Mavisi' sergisi açıldı, System.String[]

CUMHURİYET'in 97'nci yılı dolayısıyla Medicana International İzmir Hastanesi, Folkart Galeri'yle iş birliği yaparak, Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi eşyaları, el yazmaları, gazete kupürleri ve kitaplardan oluşan 70 objenin bulunduğu 'Gözleri Çelik Mavisi' adlı bir sergi açtı.

CUMHURİYET'in 97'nci yılı dolayısıyla Medicana International İzmir Hastanesi, Folkart Galeri'yle iş birliği yaparak, Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi eşyaları, el yazmaları, gazete kupürleri ve kitaplardan oluşan 70 objenin bulunduğu 'Gözleri Çelik Mavisi' adlı bir sergi açtı.

Cumhuriyet'in 97'nci yıl dönümü sebebiyle, Folkart Galeri ile iş birliği yapan Medicana International İzmir Hastanesi, hastane bünyesinde Mustafa Kemal Atatürk sergisi açtı. Mustafa Kemal'in içtiği sigaradan basılan ilk Nutuk'a, Osmanlı Dönemi'nde Atatürk ve silah arkadaşlarının yakalanması adına çıkartılan fetvadan, o döneme ait yazışmalara 70 değerli obje, 15 Kasım'a kadar ziyaretçilere sunulacak. Sergide en dikkat çeken objelerden biri ise dünyada sadece 4 tane bulunan, kapağında Atatürk'ün bulunduğu 1923 tarihli Time Dergisi oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, "Cumhuriyet kuruluşunun 97'nci yıl dönümünde ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi eşyalarını, el yazmasıyla yazdığı notları burada sergilemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu nadide eserleri bize getirip sergilemekte bize destek olan Folkart Galeri'ye de çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet hepimizin özenle bakması gereken ve hep 'Yaşasın Cumhuriyet' dememiz gereken dönemlerdeyiz. Cumhuriyet'e sarılmamız lazım. Şu an burada olmamızın nedeni Cumhuriyet. Medicana Hastaneler Grubu ve İzmir Hastanesi olarak elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bu sergiyi de bu nedenle açtık. Kasım ayının 15'ine kadar sergi devam edecek, Ata'mızın ölüm yıldönümü 10 Kasım'da da burada olacağız" dedi.Sergideki eserlerden bahseden Folkart Galeri Genel Koordinatörü Fahri Özdemir ise, "Türkiye'deki en büyük; Cumhuriyet, Çanakkale ve Atatürk koleksiyonu Folkart Galeri'de. Biz de Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkan her kuruma kendi koleksiyonlarımızı veriyoruz. Kardeş kurum olarak gördüğümüz Medicana'ya da kendi koleksiyonumuzda yer alan birtakım objeleri sergilenmesi için teslim ettik. Yaklaşık 70 eser var. Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi beyannamesinin orijinalleriyle başlayıp, Atatürk'ün içtiği sigaradan, basılan ilk Nutuk, o döneme ait dokümanlar, yazışmalar, İzmir suikastının İstiklal Mahkemesi'ndeki orijinal dosyası, İzmir'in kurtuluşu için basılan armağan bayrak ve buna benzer birçok obje var. Çoğunluğunu Atatürk'ün kendi el yazmaları oluşturuyor. Kendi imzasıyla verilen beratlar, madalyalar var. En hassas dönemlerde yayınlanmış gazetelerin kupürleri var. İlginç olanlarından biri ise Vahdettin ve Dürrizade Efendi tarafından Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının yakalanması ve bertaraf edilmesini isteyen bir fetva. 29 Ekim 1915 tarihli, Atatürk'ün Çanakkale Zaferi'ndeki ilk başarısını anlatan bir gazete var. Biz Folkart olarak hayatımızda ilk defa bu sergiyi bir hastanede açıyoruz. Medicana'yı da kutlamak lazım. Sağlık ve sanatın birbirinden ayrılmaz bir ikili olduğunu gösterdiler" diye konuştu.


Hastanede 'Gözleri Çelik Mavisi' sergisi açıldı
Hastanede 'Gözleri Çelik Mavisi' sergisi açıldı
Hastanede 'Gözleri Çelik Mavisi' sergisi açıldı
Hastanede 'Gözleri Çelik Mavisi' sergisi açıldı
Hastanede 'Gözleri Çelik Mavisi' sergisi açıldı
Hastanede 'Gözleri Çelik Mavisi' sergisi açıldı
Hastanede 'Gözleri Çelik Mavisi' sergisi açıldı
Hastanede 'Gözleri Çelik Mavisi' sergisi açıldı
Hastanede 'Gözleri Çelik Mavisi' sergisi açıldı
Hastanede 'Gözleri Çelik Mavisi' sergisi açıldı
Hastanede 'Gözleri Çelik Mavisi' sergisi açıldı
Hastanede 'Gözleri Çelik Mavisi' sergisi açıldı
Hastanede 'Gözleri Çelik Mavisi' sergisi açıldı
Hastanede 'Gözleri Çelik Mavisi' sergisi açıldı
Hastanede 'Gözleri Çelik Mavisi' sergisi açıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Gazete, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hastanede 'Gözleri Çelik Mavisi' sergisi açıldı - Son Dakika

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