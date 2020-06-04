Hastanede güvenlik görevlilerini bıçaklayan şüphelinin 12 yıl hapsi istendi - Son Dakika

MALTEPE'de koronavirüs tedavisi gören annesini hastanede ziyaret etmesine izin vermediği gerekçesi ile iki özel güvenlik görevlisini bıçaklayan Murat D. hakkında, üç ayrı suçtan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle tedavi gören annesini 21 Mart tarihinde ziyaret etmesine izin vermediği gerekçesi ile iki özel güvenlik görevlisini bıçakla yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Murat D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat D.'nin Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi ile tedavi gören annesini görmek için hastaneye gittiği, güvenlik görevlisi Minur B.'nin karantina altında tutulan annesini görmeye gidemeyeceğini söylemesi üzerine tarafların tartışmaya başladığı belirtildi. Bunun üzerine hastaneden ayrılan Murat D.'nin Ateşli Silahlar Kanunu kapsamında kalmayan bıçaklarla geri döndüğü, Minur B. ile tartışmaya başladığı, tartışmaya iki özel güvenlik görevlisinin daha dahil olduğu kaydedildi.

İddianamede, Murat D.'nin tartışma sırasında özel güvenlik görevlisi Minur B.'yi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde, özel güvenlik görevlisi Ferhat K.'yi de basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde bıçakla yaraladığı, ayrıca iki özel güvenlik görevlisini de bıçakla kovaladığı, bu iki özel güvenlik görevlisinin bir odaya saklanması üzerine eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi.

ÜÇ SUÇTAN 12 YIL CEZA İSTENDİ

Şüpheli Murat D.'nin hastanenin acil ana giriş kapısına zarar verdiği bilgisine de yer verilen iddianamede, şüphelinin, "Kamu görevlisini kasten yaralama", "Mala zarar verme" ve "Kamu görevlisini kasten yaralamaya teşebbüs" suçlarından 3.5 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

- İstanbul