Hastanede Güvenlik Görevlisinin Darbedilmesi
1 saat önce
Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde, hasta yakınları tarafından sözlü şiddete maruz kalan hemşireyi korumaya çalışan güvenlik görevlisini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
Uzunköprü Devlet Hastanesi
'nde, hasta yakınları tarafından sözlü şiddete maruz kalan hemşireyi korumaya çalışan güvenlik görevlisini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan M.Y. (29) ve S.D. (42) adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde, hasta yakınları tarafından sözlü şiddete maruz kalan hemşireyi korumaya çalışan güvenlik görevlisi Çağlar K. 2 kişi tarafından darbedilmişti. Olayla ilgili M.Y. ve S.D. gözaltına alınmıştı. Edirne
Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan
, olayda hem çalışanlara hem hasta yakınlarına hem de kamu mallarına zarar vermeleri nedeniyle şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:55 Kaynak: AA
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