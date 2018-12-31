Hastanede Güvenlik Görevlisinin Darbedilmesi

Uzunköprü Devlet Hastanesi
çalışanları, sağlık personeline yönelik yaşanan şiddettin son bulmasını istedi.
Hastane önünde toplanan sağlık çalışanı ve hastane personeli, hasta yakınları tarafından sözlü şiddete maruz kalan hemşireyi korumaya çalıştığı sırada darp edilen güvenlik görevlisine destek vermek için bir araya geldi. Edirne
İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan
, burada yaptığı konuşmada, yeni yıla girerken sağlık çalışanlarına yönelik yaşanan şiddetin de son bulmasını temenni etti.
Hastanedeki güvenlik görevlisinin, sözlü şiddete maruz kalan hemşireyi korumaya çalıştığı sırada darp edildiğini anımsatan Kalkan, "Biz sağlık çalışanları olarak bu tür olayların ülkemizde bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Bunun için herkesi duyarlılığa davet ediyoruz. Bu yılı böyle kapattık, yeni yılda inşallah bu tür olaylar yaşanmaz. Sağlık personeli, kendilerine emanet edilen hastalara büyük bir özveriyle çalışarak müdahale ediyor. Kendimize yapılmasından hoşnut olmadığımız bir davranışı kimseye yapmayalım." diye konuştu.
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete hep birlikte tek vücut olarak karşı olduklarını vurgulayan Kalkan, şiddet uygulayan kişilerin de gerekli cezaları alacaklarını söyledi.
Şiddete maruz kalan güvenlik görevlisi ve hastane personeline geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kalkan, "Sağlık sunan ellere vefa istiyoruz. Şiddet değil, nezaket diyoruz. Bundan sonra bu tür olayları yaşamak istemiyoruz." dedi.
Darp edilen güvenlik görevlisi Çağlar Keskin
ise tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek, sorumlu olanların en ağır cezayı almasını istedi.
Olay
Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde, hasta yakınları tarafından sözlü şiddete maruz kalan hemşireyi korumaya çalışan güvenlik görevlisi Çağlar K, 2 kişi tarafından darbedilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y. ve S.D çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.