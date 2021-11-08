Hastanede güvenlik görevlisinin kolunun çıktığı kavga kamerada - Son Dakika

Hastanede güvenlik görevlisinin kolunun çıktığı kavga kamerada

ÇORUM'da diş ağrısı şikayetiyle hastanenin acil servisine giden Ali S. ile sağlık çalışanları arasında çıkan ve araya giren özel güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in (41) kolunun çıktığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ÇORUM'da diş ağrısı şikayetiyle hastanenin acil servisine giden Ali S. ile sağlık çalışanları arasında çıkan ve araya giren özel güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in (41) kolunun çıktığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, önce gün saat 22.00 sıralarında Alaca Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen Ali S., kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle tartışma yaşadığı görevli sağlık çalışanlarını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı. Hastanede görevli özel güvenlik personelinin de araya girdiği tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada araya giren hastanenin özel güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in kolu çıktı. Özdemir, aynı hastanede tedaviye alındı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ali S., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. ARBEDE KAMERADA ARBEDE KAMERADA Hastanede yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ali S.'nin tedavi için hastaneye geldiği, kalabalık ortamda sağlık görevlileri ile tartıştığı, tartışmanın ardından özel güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in araya girdiği görülüyor. Hastane içindeki başka açıda yer alan görüntü de ise Ali S.'yi dışarı çıkarmaya çalışan özel güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in, arbede esnasında kolunu tutarak tedaviye götürülmesi yer alıyor.



Son Dakika

16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu

Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak

Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor

Alkole ÖTV zammı geliyor! Fiyat artışı önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacak

Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı

Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu

Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu

Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı