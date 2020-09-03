Hastanede güvenlikçilere ateş edip hasta ve görevliyi vuran iki kardeş yakalandı - Son Dakika

Adana'da Seyhan Devlet Hastanesine gelerek özel güvenlik görevlilerine ateş edip bir hastane görevlisi ve bir hastayı yaraladığı öne sürülen iki kardeş yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Eylül'de Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde bulunan Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede çay ocağı işleten Tuncay K.'nin (45) kardeşi Ersoy K., alkol alıp hastaneye gelerek bağırmaya başladı. Bunun üzerine Ersoy K. özel güvenlikler tarafından kardeşinin yanına götürüldü. Tuncay K. kardeşiyle çay ocağında kavga edip onu darp etti. Bu sırada hastanenin güvenlik görevlileri kavgayı ayırarak tarafları sakinleştirdi. Bir süre sonra, babaları Tuncay K.'nin yanına gelen kardeşler, Berkay K. (18) ve ağabeyi Görkem K. (20) babalarının güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini sandı. Bu duruma öfkelenen Berkay K. ruhsatsız silahıyla hastanenin güvenlik müdürü B.Y.'ye (47) ateş açtı.

Tabancadan çıkan mermiler hastane personeli Bedirhan P.'nin (40) karnına, hasta Şenol P.'nin (48) ayağına isabet etti. Olayın ardından şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri, saldırgan kardeşleri gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından Berkay K. ve Görkem K. adliyeye sevk edildi. - ADANA