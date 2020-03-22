Hastanede güvenlikçileri bıçaklayan şahıs beyaz tulum ve maske ile adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastanede güvenlikçileri bıçaklayan şahıs beyaz tulum ve maske ile adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Hastanede güvenlikçileri bıçaklayan şahıs beyaz tulum ve maske ile adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Maltepe'de Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesinde karantinadaki yakınına ziyaretine izin verilmemesi üzerine iki güvenlikçiyi bıçaklayan M.D., korona virüs tedbirleri çerçevesinde maske ve beyaz tulum giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Maltepe'de Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesinde karantinadaki yakınına ziyaretine izin verilmemesi üzerine iki güvenlikçiyi bıçaklayan M.D., korona virüs tedbirleri çerçevesinde maske ve beyaz tulum giydirilerek adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şüpheliyi adliyeye götüren ekip de beyaz tulum ve maske giydi.

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesinde dün yaşanan olayda karantinada bulunan yakınını ziyaret etmek için ısrar eden şahsa yasak olduğu gerekçesiyle izin verilmemişti. M.D. isimli şahıs da buna kızarak iki güvenlikçiyi bıçaklamıştı. Polis tarafından yakalanan şahıs bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk esnasında ise ilginç bir görüntü yaşandı. Şüpheli ve şüpheliyi adliyeye götüren ekipler korona virüs tedbirleri çerçevesinde adliyeye beyaz tulum ve maske ile sevk edildi.

(Halit Arslan/İHA)

Hastanede güvenlikçileri bıçaklayan şahıs beyaz tulum ve maske ile adliyeye sevk edildi

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:45 Kaynak: İHA

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