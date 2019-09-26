Hastanede hastalara ücretsiz tıraş hizmeti

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yataklı sevisinde tedavi gören hastalara yönelik ücretsiz berberlik hizmeti verilmeye başlandı.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Fatih Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastane bünyesinde berber odası açtıklarını belirtti.

Uzun süre hastanede yatan erkek hastaların saçlarının ve sakallarının uzamasından rahatsızlık duyduğunu, kendilerinin de böyle bir hizmeti başlattığını aktaran Zeren, hastaların ve personelin hizmetten çok memnun kaldığını söyledi. Hijyene de önem vermek zorunda olduklarını kaydeden Zeren, hastaların memnuniyeti doğrultusunda hizmeti sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Hastanenin berber personeli Hasan Suvaydan ise daha önce santralde görev aldığını belirterek, asıl mesleğini yaptığı için mutlu olduğunu söyledi. Hastanenin eksi birinci katında açılan berber odasında olduğu gibi gelemeyen hastaların odalarında da bu hizmeti verdiklerini aktaran Suvaydan, hayır duası aldığını dile getirdi.

Hasta yakınlarından Nadire Ay, eşinin KOAH hastası olduğu için uzun süredir yatılı tedavi gördüklerini belirterek, "Allah razı olsun personelimizden ve doktorlarımızdan. Berberlik hizmeti çok iyi oldu. Çünkü dışarıdan berber getirmek zorunda kalıyorduk." ifadelerini kullandı.