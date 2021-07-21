Hastanede hava verilen yavru köpek kurtarılamadı - Son Dakika

- Hastanede hava verilen yavru köpek kurtarılamadı

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı ilçesinde hastalanan ve sahibinin hastaneye getirerek hava verildiği yavru köpek bir süre sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, köpeğinin zorlanarak nefes aldığını gören sahibi Alaplı Devlet Hastanesi'ne getirerek yardım istedi. İlk müdahalesi yapılan köpeğe nefes alabilmesi için hava verildi. Kendine gelen köpek ve sahibi; hava verildikten bir süre sonra hastaneden ayrıldı. Ancak köpek hayatta tutundurma çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sahibi ise köpeğine müdahale çabalarını sosyal medya hesabından paylaştı.