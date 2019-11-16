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Hastanede heyecan dolu tatbikat

6 saat önce

Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi'nde yapılan 'Kırmızı Kod' yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Hastanede heyecan dolu tatbikat, System.String[]

Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi'nde yapılan 'Kırmızı Kod' yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.


Malkara Devlet Hastanesi Sivil Savunma Birimi ile itfaiye tarafından düzenlenen yangın tatbikatı gerçeğini aratmazken, heyecan dolu anlar yaşandı.


Planlı olarak tatbikatta, elektrik kaçağından çıkan yangında tahliye, eğitim ve hastane personelinin nasıl davranması gerektiği anlatıldı. Hastane binasında meydana gelebilecek yangın anında binanın en geç 7 dakika içinde boşaltılması sağlandı. Yiğit Polis Merkez Amirliği ekipleri de tatbikat esnasında bölgede bulundu.


Malkara Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Onur Durgun, "Başarılı bir tatbikat oldu. İtfaiye ile hastane personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:53 Kaynak: İHA
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