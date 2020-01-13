Hastanede hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastanede hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hastanede hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da hasta yakını gibi davranarak hastaneden cep telefonu ve cüzdan çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Hastanede hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da hasta yakını gibi davranarak hastaneden cep telefonu ve cüzdan çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fırat Üniversitesi Hastanesinde cep telefonu ve cüzdan çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.


Hastanedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

F.A'nın kendisini hasta yakını olarak tanıttığı, hastanenin mescit ve kliniklerindeki hastalar ve yakınlarının cep telefonlarını ve dolaplara bıraktıkları cüzdanları çaldığı belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:20 Kaynak: AA
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