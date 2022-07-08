Hastanede iki doktoru rehin alıp, darbeden sanık tahliye edildi - Son Dakika
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Hastanede iki doktoru rehin alıp, darbeden sanık tahliye edildi

08.07.2022 18:18
Hastanede iki doktoru rehin alıp, darbeden sanık tahliye edildi

DENİZLİ'de, parfüm satışı yapmak için girdiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, 2 doktoru odada rehin alıp darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davada toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Uğur Çalışkan'ın (35) cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından 4 yıl 5 ay 22 güne...

DENİZLİ'de, parfüm satışı yapmak için girdiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, 2 doktoru odada rehin alıp darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davada toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Uğur Çalışkan'ın (35) cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından 4 yıl 5 ay 22 güne indirilip, tahliyesine karar verildi. Saldırıya uğrayan Doktor Osman Gazi Sağlam, "Tahliye kararını aileme söyleyemedim" dedi.

Olay, geçen 15 Ocak'ta Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Pediatri Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir hasta yakınının kartını alan Uğur Çalışkan, hastaneye girip 2'nci kata çıktı. Çalışkan, servisteki asistan doktorlar Begüm Yağmur Bakkalcı ile Osman Gazi Sağlam'ın bulunduğu odaya girdi. Çalışkan'ın, parfüm satmaya çalıştığı Bakkalcı ve Sağlam, hastalarıyla ilgilenmeleri gerektiğini belirterek, servisi terk etmesini istedi. Bunun üzerine odanın kapısını içeriden kilitleyen Çalışkan, anahtarı da cebine koyarak 2 doktoru rehin aldı. Çalışkan, bu sırada 'beyaz kod' için telefona yönelen doktorlara hakaret edip, ölüm tehditleri yağdırdı. Doktor Sağlam, Çalışkan'a hastasına müdahale etmesi gerektiğini söyleyerek kapıyı açmasını istedi ancak ikna edemedi. Tartışmanın ardından Çalışkan, Doktor Sağlam'a saldırdı. Çıkan arbede sırasında Doktor Sağlam sağ elinden yaralandı. Servisteki diğer görevliler, özel güvenlik ekiplerini çağırarak polise haber verdi. Bu sırada Doktor Sağlam, Çalışkan'ın cebinden anahtarı alarak kapıyı açtı. Şüpheli, özel güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilip, polise teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çalışkan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Çalışkan'ın serbest bırakılmasıyla ilgili sulh ceza hakimliğine itiraz etti. İtirazı değerlendiren hakimlik, Çalışkan'ın yakalanmasına karar verdi. Tekrar gözaltına alınan Çalışkan, olaydan 2 gün sonra bu kez tutuklandı.

SANIK İNFAZ DÜZENLEMESİNDEN FAYDALANARAK CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLDİÇalışkan hakkında Denizli 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan yargılama sonucunda Çalışkan, 'kasten yaralama', 'hakaret', 'hürriyetten yoksun bırakma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme kararını hem sanık hem de doktorların avukatları istinafa taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi'nde yapılan yargılama sonunda Çalışkan'a 'alıkoymak' suçundan 3 yıl 9 ay, 'hakaret' suçundan ise 8 ay 22 gün ceza verilip, toplam hapis cezası 4 yıl 5 ay 22 güne indirildi. Mahkeme yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından daha önce verilen mahkumiyet kararlarının bozulmasına hükmetti. Sanık, infaz düzenlemesinden faydalanarak cezaevinden tahliye edildi.'TAHLİYE KARARINI AİLEME SÖYLEYEMEDİM'

Saldırıya uğrayan doktor Osman Gazi Sağlam, kararı ailesine açıklayamadığını belirterek, "Sanığın tahliye olması beni çok endişelendirmiyor ancak ailem tedirgin oluyor. Özellikle Konya'daki saldırıdan sonra daha da endişelendiler. Tahliye kararını onlara söyleyemedim. Beni bu üzüyor" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Pamukkale Üniversitesi, Uğur Çalışkan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastanede iki doktoru rehin alıp, darbeden sanık tahliye edildi - Son Dakika

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