Hastanede ikizleri ile birlikte ölen kadın toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastanede ikizleri ile birlikte ölen kadın toprağa verildi - Son Dakika

Hastanede ikizleri ile birlikte ölen kadın toprağa verildi

6 saat önce

KAYSERİ'de tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Leyla Ercan'ın (29) hastanede 'gebelik zehirlenmesi' sonucu ikizleri ile birlikte yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hastanede ikizleri ile birlikte ölen kadın toprağa verildi, System.String[]

KAYSERİ'de tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Leyla Ercan'ın (29) hastanede 'gebelik zehirlenmesi' sonucu ikizleri ile birlikte yaşamını yitirdiği öğrenildi. Leyla Ercan ve ikizleri, Adana'da toprağa verildi.

3 yıl önce evlenen Leyla ve Onur Ercan (31) çifti, bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başvurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde klinikte gördükleri tedaviyle ikizlere hamile kalan Leyla Ercan, 10 gün önce rahatsızlanınca Kayseri'deki hastaneye başvurdu. 8,5 aylık hamile olan Ercan, tedavi altına alındı. Gebelik zehirlenmesi geçiren Leyla Ercan, Beste ve Ali Eren ismini vermeyi düşündükleri bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi.

Hastane yetkilileri, Leyla Ercan'ın tuvalette olduğu sırada gebelik zehirlenmesi geçirdiğini, kilitli kapı kırılarak dışarıya çıkarıldığını, kalp masajı yapıldığını söyledi. Yetkililer, sezaryenle alınan bebeklere de kalp masajı uygulandığını; ancak anne ve bebeklerinin kurtarılamadığını söyledi.

ADANA'DA TOPRAĞA VERİLDİLER

Leyla Ercan ve bebekleri, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi. Leyla Ercan ve ikiz bebekleri ile aynı tabuta konuldu. Cenazede gözyaşı döken eşi Onur Ercan, taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durdu. Leyla Ercan ve ikizleri, cenaze namazının ardından ayna mezarda toprağa verildi.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı
Neslican Tay'ı unutturmamak için sözlerini minibüsüne yazdırdı Yerli otomobil arıza yaparsa uzaktan müdahale edilebilecek Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor

Son Dakika Haberleri
20:36 Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
20:36 Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
20:35 Yılbaşı öncesi asayiş uygulaması - Son Dakika
20:35 Beykoz'da binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
20:34 Taksim yılbaşı için ışıl ışıl - Son Dakika
20:25 Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Son Dakika
20:04 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 20:41:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hastanede ikizleri ile birlikte ölen kadın toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]