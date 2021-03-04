Hastanede işe yerleştirme vaadiyle 9 kişiyi dolandırdı - Son Dakika

Selçuk Bayraktar, şehit Korgeneral Erbaş'la ilgili hiç bilinmeyen SİHA gerçeğini anlattı

Yine aynı helikopter, dördüncü kaza: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı

Hastanede işe yerleştirme vaadiyle 9 kişiyi dolandırdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te hastanede işe yerleştirme vaadiyle 9 kişiyi dolandırılan şahıs polis operasyonu ile yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te bir kişi ismi açıklanmayan bir hastanede teknisyen, temizlik ve evrak kayıt gibi bölümlerde işe yerleştirme vaadiyle 9 farklı kişiyi dolandırdı. Mağdurların ihbarı üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, düzenlediği operasyonla şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın benzer suçtan çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.