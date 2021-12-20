Hastanede kadının ayağından vurulduğu dehşet anları kamerada - Son Dakika

Büyükçekmece'de bir mahallede çocukların kavgasına aileler de karışınca ortalık karıştı. Kavgayı ayırmaya çalışırken yaralanan baba oğul hastaneye kaldırılırken, olayın ardından hastaneye giden saldırganlar bir kadını hastane içinde bacağından vurarak yaraladı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ilçedeki bir mahallede çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karıştı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada olay yerinden geçen Ahmet G. ve oğlu Taha G. tarafları ayırmak isteyince darp sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya karışanları ayırırken, sağlık ekipleri ise yaralı baba ve oğlunu Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Saldırgan hastanede kadını bacağından vurdu

Kavganın ardından hastaneye gelen saldırganlar, hastane girişinde arbede yaşanmasına neden oldu. Polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti. Arbede sırasında hastaneye giren bir kişi, elindeki tabanca ile Kader K.'yi bacağından vurarak kaçtı.

Hastanede yaşanan dehşet anları kamerada

Büyükçekmece'de yaşanan kavganın hastaneye taşınması sonucunda bir kadının bacağından vurulduğu o dehşet anları kameraya yansıdı. Görüntülerde tarafların arasında arbede yaşandığı ve polis ekiplerinin ayırmaya çalıştığı, bu sırada da dışarıdan gelen bir kişinin elindeki tabanca ile kadını vurduğu görülüyor. - İSTANBUL