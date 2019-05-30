Hastanede Kadir Gecesi programı
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Oltu Müftülüğü ve Oltu Devlet Hastanesinin Manevi Destek birimi tarafından Hastane toplantı salonunda Kadir gecesi programı düzenlendi.
Oltu
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:01 Kaynak: İHA
Müftülüğü ve Oltu Devlet Hastanesinin Manevi Destek birimi tarafından Hastane toplantı salonunda Kadir gecesi programı düzenlendi.
Saygı Duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan programda Güllük Camii Müezzini Hasan Çınar
tarafından kuranı kerim tilaveti ile devam etti. Ardından Kadir gecesi hakkında konuşma yapan Oltu İlçe Müftüsü A. Nuri Bayraktutan, "Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır, O gece melekler ve ruh rehberlerinin izniyle her bir iş için iner dururlar ve O gece tanyeri ağarıncaya kadar esenlik doludur" dedi.
Oltu Devlet Hastanesi manevi destek Uzmanı Eda Öztaş tarafından yapılan dua ile program sona erdi.
Program çıkışında programa katılan konuklara Dinim İslam Temel bilgileri kitabi ile karanfil dağıtıldı. - ERZURUM
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