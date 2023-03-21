Hastanede kalan evsiz, doktor ilaç yazmayınca kendini yaktı - Son Dakika
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Hastanede kalan evsiz, doktor ilaç yazmayınca kendini yaktı

21.03.2023 09:03
Hastanede kalan evsiz, doktor ilaç yazmayınca kendini yaktı

Bursa'da doktora ilaç yazdırmak isteyen ancak doktorun yazmaması üzerine öfkelenen ve hastanede kalan evsiz şahıs, kendini yaktı.

Bursa'da doktora ilaç yazdırmak isteyen ancak doktorun yazmaması üzerine öfkelenen ve hastanede kalan evsiz şahıs, kendini yaktı. Yanan evsizi ise güvenlik görevlileri söndürdü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evi olmadığı için hastanede kalan Ahmet Y. (57), doktora ilaç yazdırmak istedi. Doktorun ilacı yazmaması üzerine öfkelenen Ahmet Y., hastanede çakmak ile bir anda kendini yaktı. Kısa sürede elbiseleri yanan Ahmet Y.'nin yardımına orada bulunan güvenlik görevlileri yetişerek yangın tüpleri ile söndürdü.

Kendini yaktığı hastanede tedavi altına şahıs tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Bursa, evsiz, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede kalan evsiz, doktor ilaç yazmayınca kendini yaktı - Son Dakika


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