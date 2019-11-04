Son Dakika Haberleri: Hastanede kalan yaşlı kadına Büyükşehir sahip çıktı
Son Dakika Yaşam Hastanede kalan yaşlı kadına Büyükşehir sahip çıktı

Hastanede kalan yaşlı kadına Büyükşehir sahip çıktı

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nde bir hastanede kalan yaşlı kadına sahip çıkarak barınma merkezine yerleştirdi.

Hastanede kalan yaşlı kadına Büyükşehir sahip çıktı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nde bir hastanede kalan yaşlı kadına sahip çıkarak barınma merkezine yerleştirdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir süredir Kocaeli Devlet Hastanesi koridorlarında yatan 64 yaşındaki yaşlı kadına sahip çıktı. Yaşlı kadını kaldığı yerde ziyaret eden ekipler, Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne getirerek sıcak bir yuvaya kavuşturdu. Yaşadığı sorunlar nedeni ile Kocaeli Devlet Hastanesi'nde kalan kadın, ekipler tarafından yaptırılan sağlık kontrollerinin ardından soğuk günlerde durumunun daha da kötüye gitmemesi için Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım merkezine götürüldü.


Daha konforlu bir ortama kavuşan kadın, kendisine yardım elini uzatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hastanesi, Kocaeli, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
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