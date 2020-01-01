Hastanede kan tahlili yaptırıp, alkollü olmadığını kanıtladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastanede kan tahlili yaptırıp, alkollü olmadığını kanıtladı - Son Dakika

Hastanede kan tahlili yaptırıp, alkollü olmadığını kanıtladı

6 saat önce

KONYA'da yeni yılın ilk dakikalarında trafik ekipleri tarafından yapılan alkol testinden 0.56 promil alkollü olduğu tespit edilen ve bunun üzerine 1228 lira ceza uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konulan Faruk C.'nin (43) yapılan kan testinde alkollü olmadığı tespit edildi.

Hastanede kan tahlili yaptırıp, alkollü olmadığını kanıtladı, System.String[]

KONYA'da yeni yılın ilk dakikalarında trafik ekipleri tarafından yapılan alkol testinden 0.56 promil alkollü olduğu tespit edilen ve bunun üzerine 1228 lira ceza uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konulan Faruk C.'nin (43) yapılan kan testinde alkollü olmadığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi 27 farklı noktada uygulama yaptı. 1980 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, yeni yılın ilk dakikalarında durdurulan otomobilin sürücüsü Faruk C., yapılan alkol kontrollerinde 0.56 promil alkollü çıktı. Faruk C.'ye 'alkollü araç kullanmak'tan 1228 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.

'UMREYE GİTTİM, NE ALKOLÜ'

Görevli polislere alkollü olmadığını anlatan Faruk C., "Alkol kullanan bir insan değilim. Ben umreye gittim, ne alkolü" dedi. Faruk C. aynı zamanda polislere, "Sizlere hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepki gösterdi.

'KAN TESTİ YAPTIRIP, ALKOLLÜ OLMADIĞINI KANITLADI'

Faruk C., alkollü olmadığını kanıtlamak için bir hastaneye giderek kan testi yaptırdı. Kant testi sonucunda alkollü olmadığını kanıtlayan Faruk C., raporla birlikte Trafik Şube Müdürlüğü'ne gitti. Bunun üzerine Faruk C., ehliyetini geri aldı.

'EHLİYETİNİ GERİ ALDI'

Faruk C., sosyal medya hesabında geri aldığı ehliyetiyle bir video paylaşarak şunları söyledi: "Önce kamera şakası sandım. Bir arkadaşımın ehliyeti olmadığı için direksiyon başına ben geçtim. Alkol kontrolü yaptılar. Ben de kendime çok güvendiğim için rahatça üfledim. 0.56 promil alkollü çıktım. Hakkını savunmazsan kesinlikle suçlu duruma düşüyorsun. Biraz önce ehliyetimi almışlardı. Ama gittim kan tahlili yaptırdım, tekrar alkol kontrolü yaptırdım ve ehliyetimi geri aldım. Konya'da alkol nedeniyle ceza yiyen ilk kişi olarak beni videoya çekmişlerdi. Ben ehliyetimi geri aldım. Haklı olduğumu onlara ispatladım. Kan testinde '0' sıfır alkol çıktı. Başınıza böyle bir şey gelirse önce karakola sonra da hastaneye gidip kan tahlilinizi alın. Sonra gidip ehliyetini geri alın" dedi.


Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkollü araç kullanırken yakalanan şahıs, "Ben Türk delikanlısıyım" dedi ve aracıyla kaçtı
Alkol almadığı halde alkollü çıktı, ehliyetine 6 ay el konuldu Polis ekiplerinin yoğun çabası, sızıp kalan alkolik adamı uyandırmaya yetmedi Alkol komasına giren diş hekimi kadın hayatını kaybederken iki arkadaşının durumu kritik

Son Dakika Haberleri
19:49 Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut" - Son Dakika
19:48 Irak ordusu: Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi - Son Dakika
19:40 Bakan Kurum: "Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek" - Son Dakika
19:39 Denizli'de vatandaşlar Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na akın etti - Son Dakika
19:38 Yılbaşı tatilinde Abant'a yoğun ilgi - Son Dakika
18:43 Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu - Son Dakika
17:36 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 19:56:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hastanede kan tahlili yaptırıp, alkollü olmadığını kanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]