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Hastanede KBRN tatbikatı

2 saat önce

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı yapıldı.

Hastanede KBRN tatbikatı, System.String[]

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı yapıldı.


Sağlık Birimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yazılı talebi üzerine, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından KBRN tatbikatı yapıldı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, UMKE ve diğer ilgili kurumlarla ortaklaşa yapılan KBRN tatbikatı tam not aldı. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:13 Kaynak: İHA
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