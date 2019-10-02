Hastanede KBRN tatbikatı
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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:13 Kaynak: İHA
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı yapıldı.
Sağlık Birimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yazılı talebi üzerine, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından KBRN tatbikatı yapıldı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, UMKE ve diğer ilgili kurumlarla ortaklaşa yapılan KBRN tatbikatı tam not aldı. - VAN
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