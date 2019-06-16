Son Dakika Haberleri: Hastanede kendini astı
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Hastanede kendini astı

35 dakika önce

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yemekhanesinde görevli personel sabaha karşı kendini asarak hayatını sonlandırdı.

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Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yemekhanesinde görevli personel sabaha karşı kendini asarak hayatını sonlandırdı.

Edinilen bilgiye göre, Hastanenin yemekhanesinde çalışan 2 çocuk babası Y. E, hastanede iple kendini astı.

Y.E çalışma arkadaşları tarafından asılı halde bulundu. Durum hemen yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen sağlık personelleri Y.E'nin öldüğünü belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:08 Kaynak: İHA
Ömer Halisdemir, Niğde, 3. Sayfa
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