Hastanede kendini astı
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Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yemekhanesinde görevli personel sabaha karşı kendini asarak hayatını sonlandırdı.
Niğde Ömer Halisdemir
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:08 Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yemekhanesinde görevli personel sabaha karşı kendini asarak hayatını sonlandırdı.
Edinilen bilgiye göre, Hastanenin yemekhanesinde çalışan 2 çocuk babası Y. E, hastanede iple kendini astı.
Y.E çalışma arkadaşları tarafından asılı halde bulundu. Durum hemen yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen sağlık personelleri Y.E'nin öldüğünü belirledi. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE
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