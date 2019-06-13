Son Dakika Haberleri: Hastanede klima patladı: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hastanede klima patladı: 1 ölü

1 saat önce

Hastanede klima patladı: 1 ölüANTALYA - Antalya'da özel bir hastanenin klima ünitesinde tamir sırasında patlama meydana geldi.

Hastanede klima patladı: 1 ölü
ANTALYA - Antalya'da özel bir hastanenin klima ünitesinde tamir sırasında patlama meydana geldi. Olayda tamiratı yapan işçi hayatını kaybetti.
Hastanede klima patladı: 1 ölü
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:30 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dededen kalma tarla yüzünden 17 yaşındaki oğlunu öldürdü Yeğenini, 4 aylık bebeğinin önünde öldüren cani amcaya müebbet verildi Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Hastanede klima ünitesi patladı: 1 ölü, 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:21:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastanede klima patladı: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]