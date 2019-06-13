Hastanede klima patladı: 1 ölü
1 saat önce
Hastanede klima patladı: 1 ölüANTALYA - Antalya'da özel bir hastanenin klima ünitesinde tamir sırasında patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:30 Kaynak: İHA
Hastanede klima patladı: 1 ölü
ANTALYA - Antalya
'da özel bir hastanenin klima ünitesinde tamir sırasında patlama meydana geldi. Olayda tamiratı yapan işçi hayatını kaybetti.
Dededen kalma tarla yüzünden 17 yaşındaki oğlunu öldürdü
Yeğenini, 4 aylık bebeğinin önünde öldüren cani amcaya müebbet verildi
Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Hastanede klima ünitesi patladı: 1 ölü, 3 yaralı