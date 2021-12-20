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Hastanede korkutan anlar! Saldırgan silahını çıkarttı, kimseye aldırış etmeden kadını vurdu - Son Dakika

Hastanede korkutan anlar! Saldırgan silahını çıkarttı, kimseye aldırış etmeden kadını vurdu

20.12.2021 22:21

Büyükçekmece'de bir mahallede çocukların kavgasına aileler karışınca tartışma büyüdü. Yaşanan olayda kavgayı ayırmaya çalışan baba oğul yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gelen saldırganlar ise bir kadını hastane içinde bacağından vurarak yaralarken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesinde yaşanan olayda, iddiaya göre, ilçedeki bir mahallede çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler karıştı. Çocukların kavgasına aileler karışmasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü. Kavganın olduğu yerden geçen baba Ahmet G. ve Taha G. tarafları ayırmak isteyince darp sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya karışanları ayırırken, sağlık ekipleri ise yaralı baba ve oğlunu Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesine kaldırdı.

SALDIRGAN HASTANEDE KADINI BACAĞINDAN VURDU

Polisin araya girmesi sonucu ayrılan taraflardan, yaralı olanlar tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Kavganın ardından hastaneye gelen saldırganlar, hastane girişinde arbede yaşanmasına neden oldu. Polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti. Arbede sırasında hastaneye giren bir kişi, elindeki tabanca ile Kader K'yi bacağından vurarak kaçtı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Büyükçekmece'de mahallede yaşanan kavganın hastaneye taşınması sonucunda bir kadının bacağından vurulduğu o dehşet anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, tarafların arasında arbede yaşandığı ve polis ekiplerinin ayırmaya çalıştığı bu sırada da dışarıdan gelen bir kişinin elindeki tabanca ile kadını vurduğu görülüyor.

Hastanede korkutan anlar! Saldırgan silahını çıkarttı, kimseye aldırış etmeden kadını vurdu

Büyükçekmece, Hastane, Arbede, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede korkutan anlar! Saldırgan silahını çıkarttı, kimseye aldırış etmeden kadını vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastanede korkutan anlar! Saldırgan silahını çıkarttı, kimseye aldırış etmeden kadını vurdu - Son Dakika
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