Son Dakika Haberleri: Hastanede Korkutan Yangın, Hastalar Camdan Tahliye Edildi

Hastanede Korkutan Yangın, Hastalar Camdan Tahliye Edildi

1 saat önce

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, trafodan kaynaklı bir yangın çıktı.

Hastanede Korkutan Yangın, Hastalar Camdan Tahliye Edildi, System.String[]
İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, trafodan kaynaklı bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastalar camlardan itfaiye aracılığıyla tahliye edildi.

Yangın, İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıktı. İddialara göre trafonun patlaması nedeniyle çıkan yangın nedeniyle hastane dumanlar içerisinde kaldı. Dumanlar kısa sürede her yeri sarınca tedavi gören hastalar da tek tek tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman olması sebebiyle bazı vatandaşları camdan aldı. Yangın kontrol altına alınırken, hastalar, binanın hemen yanındaki spor salonuna alındı. Durumu ağır olan hastanın tespit edilmesi durumunda da başka bir alana sevk edileceği belirtildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:31 Kaynak: İHA

Tepecik, İzmir, 3. Sayfa
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