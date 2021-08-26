Üye Girişi
Hastanede Kovid-19 tedavisi görenler aşı olmayı erteledikleri için pişman - Son Dakika

Hastanede Kovid-19 tedavisi görenler aşı olmayı erteledikleri için pişman

26.08.2021 11:09
Hastanede Kovid-19 tedavisi görenler aşı olmayı erteledikleri için pişman, System.String[]

Hatay'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp durumları ağırlaşınca hastaneye yatırılanlar, aşılarını ertelemenin pişmanlığını yaşıyor.

Hatay'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp durumları ağırlaşınca hastaneye yatırılanlar, aşılarını ertelemenin pişmanlığını yaşıyor.

Öğretmen Mustafa Kaya'nın (45), Kovid-19 testi 2 hafta önce pozitif çıktı. Evde karantinaya giren Kaya, durumunun ağırlaşması üzerine 19 Ağustos'ta Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırıldı.

Kovid-19 servisinde 19 Ağustos'tan bu yana tedavisi süren Kaya, AA muhabirine, hastalığının etkilerinin 5'inci günden sonra arttığını ve hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Kaya, burada yapılan tetkikler sonrası Kovid-19 servisinde tedaviye alındığını anlatarak, "Nefes darlığı çektiğim 2 günlük süreç çok sıkıntılıydı. Şu an hastaneye yatırıldıktan sonra nefes almam düzelmeye başladı. Kovid-19 aşısını aksattım. Gönüllü aşı kampanyasına başvurmuştum ancak çıkmadı. Yaz ayları süresince biraz tembellik, gezme, tatil derken aşıyı aksattım. Sonunda da hastalığa yakalandım." ifadelerini kullandı.

Aşı yaptırmayı ihmal ettiğini belirten Kaya, herkese Kovid-19'a karşı aşı olmaları önerisinde bulundu.

Kaya, aşıyla hastalığın hafif atlatıldığını anladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yaşım henüz 45, bu hastalık yaşa bakmıyor. Kendimi sağlıklı hissederdim. Herhangi bir kronik ya da sağlık sorunu yaşayan birisi değilim. Buna rağmen hastaneye yatırabiliyor. Tavsiyem şu, aşı olmayan arkadaşlar, dostlar bir an evvel aşılarını olsunlar. Bunun, hem kendileri hem de toplum için daha hayırlı olacağı kanaatindeyim. Hastanelerimizin de yükünü hafifletmiş oluruz. Aşı olmadığım için hastaneye yattığımı düşünüyorum, bunun da pişmanlığını yaşıyorum. Herkesin aşı olması tavsiyesinde bulunuyorum."

Aşı olamayan 25 yaşındaki genç, Kovid-19 servisinde tedavi görüyor

Kovid-19 aşısını erteleyen 25 yaşındaki Bilgehan Kaplan da 15 gün önce hastalığa yakalandığı ifade etti.

Hastalığının ağır geçmesi üzerine 18 Ağustos'ta Kovid-19 servisinde tedaviye alındığını anlatan Kaplan, "Aşırı öksürük vardı. İshal, mide bulantısı, kusma gibi şikayetlerle hastaneye geldim. 2-3 adım bile atamıyordum. Hatta hastanenin içinde birkaç kez dinlenerek doktora göründüm. Çok ağır bir hastalık. Allah kimsenin başına vermesin. Kesinlikle herkes aşı olsun. Aşının bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Sadece aşıyı çok erteledim. 'Bugün, yarın olurum.' diye hep sonraya attım. Başıma gelenler hep aşıyı ertelemekten oldu. Keşke ertelemeseydim. Aşı olsaydım burada yatmıyor olabilirdim." sözlerine yer verdi.

COVIRAN Bereket, Mustafa Kaya, Öğretmen, Hatay, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Hastanede Kovid-19 tedavisi görenler aşı olmayı erteledikleri için pişman - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor 11:17 Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu 11:10 İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım 11:02 Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım
10:50 "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek 10:10 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek
261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu 09:52 261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü 08:23 Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü

Son Dakika Haberleri
11:25 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor
11:17 Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı
11:17 Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi
11:01 Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım
10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere
10:50 "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı
10:37 Afganistan'daki Türk askerleri 11.45'te Ankara'da olacak
10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor
10:19 Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş
5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor         
11:25
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere         
10:54
Kocasını öldüren 2 çocuk annesi kadının 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı Kocasını öldüren 2 çocuk annesi kadının 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı         
10:48
Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş         
10:20
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de         
01:01
Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler         
22:17
Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
22:04
"Babamın yanında rahatsız oluyorum" diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar         
20:47
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:56
Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız         
17:05
Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar         
17:02
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 11:30:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hastanede Kovid-19 tedavisi görenler aşı olmayı erteledikleri için pişman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement