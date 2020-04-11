Hastanede maske takmamak için direndi - Son Dakika

Hastanede maske takmamak için direndi
6 saat önce
Bursa'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden vatandaş, bütün ikazlara rağmen maske takmamak için direndi.
Bursa'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden vatandaş, bütün ikazlara rağmen maske takmamak için direndi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Gemlik Devlet Hastanesi'ne nefes darlığı ve boğaz ağrısı şikayetiyle giden bir vatandaşa koronavirüs testi yapıldı. Test neticelerini bekleyen hastayı doktor maske takması hususunda ikaz etti. Hasta yapılan uyarılara rağmen maske takmadı. Hasta, kendisini ikaz eden görevlilere, "Siz benden korkmayın, ben sizden korkuyorum. Maske takmayacağım" karşılığını verdi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:29 Kaynak: İHA
Son Dakika Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişiyi uyaran polis ekibine sopalı saldırı Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı