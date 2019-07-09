Son Dakika Haberleri: Hastanede 'muayene sırası' kavgası
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Hastanede 'muayene sırası' kavgası

1 saat önce

KARABÜK Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, muayene sırası alamadıkları iddiasıyla hasta yakınları R.A., U.T. ve Ö.F.T., güvenlik görevlileriyle kavga etti.

Hastanede 'muayene sırası' kavgası, System.String[]
KARABÜK Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, muayene sırası alamadıkları iddiasıyla hasta yakınları R.A., U.T. ve Ö.F.T., güvenlik görevlileriyle kavga etti. Kavga sonrası gözaltına alınan 3 kişi, sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Olay, dün, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniği önünde meydana geldi. Babalarına, iddiaya göre, muayene sırası alamayan R.A., U.T. ve Ö.F.T., sağlık görevlileri ile tartıştı. Tartışma, güvenlik görevlilerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirine saldırdı. Bu sırada bazı hastalar, panikle etrafa kaçıştı. Olayın bildirilmesiyle hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Kavgada hafif yaralanan güvenlik görevlisi Tarık Ö., darp raporu alarak, saldırganlardan şikayetçi oldu. R.A., U.T. ve Ö.F.T., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Sorgularının ardından 3 kişi, serbest bırakıldı.


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Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:24 Kaynak: DHA
Karabük, kavga, Güncel
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