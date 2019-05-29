Son Dakika Haberleri: Hastanede öldürülen doktor anıldı
Son Dakika Güncel Haber

Hastanede öldürülen doktor anıldı

1 saat önce

Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Opr. Dr. Kamil Furtun, ölümünün dördüncü yılında anıldı.

Hastanede öldürülen doktor anıldı, System.String[]
Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Opr. Dr. Kamil Furtun, ölümünün dördüncü yılında anıldı.
Çalıştığı ve daha sonra adının verildiği hastanede meslektaşlarınca görevi başında hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan anma programı, Kamil Furtun'un öz geçmişinin okunmasıyla devam etti.
Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan, burada yaptığı konuşmada, Kamil Furtun'u rahmetle andıklarını söyledi.
Dört yıl önce bugün sağlık camiası olarak şiddet ortamının en vahim olaylarından birini yaşadıklarını hatırlatan Erkan, "Bir meslektaşımızı, bir eşi, bir babayı, bu ülkenin yetiştirdiği nadir insanlardan birini, doktor Kamil Furtun'u görevi başında hain saldırıya kurban verdik." dedi.
Furtun'un ölümüyle ilgili sorumlulara karşı başlatılan adli sürecin sürdüğüne işaret eden Erkan, bu sürecin biran önce sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti. Erkan, "Aklımızda kalan soruların yanıtlarının verildiği ve sorumlularla ilgili gereği yapıldığında vicdanlardaki ateş bir nebze de olsa azalacaktır." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Opr. Dr. Kamil Furtun'un eşi Funda Furtun ve meslektaşları, Furtun'un hastane bahçesindeki büstüne çiçek bırakarak dua etti.
Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesinde görevli göğüs cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Kamil Furtun, 29 Mayıs 2015'te hastanede İsmail Koyun tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, aynı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Gözaltına alınan Koyun, hakkında açılan dava sonucu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:14 Kaynak: AA
Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirne'de kan donduran olay! Göğsünden 17 kez bıçakladı Torununun nişanlandığı evde, kanlar içinde bulundu Kız arkadaşı için annesini sopayla öldüren genç: Seviyorum Düğün sabahı eşini öldüren kocaya "akli dengesi yerinde" raporu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 15:26:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastanede öldürülen doktor anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]