Son Dakika Haberleri: Hastanede Özel Güvenlik Görevlisi ile Vatandaşın Kavgası Kamerada

Hastanede Özel Güvenlik Görevlisi ile Vatandaşın Kavgası Kamerada

1 saat önce

Hastanede özel güvenlik görevlisi ile vatandaşın kavgası kameradaİSTANBUL - İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinde görevli olan özel güvenlik görevlileri ile hastane bahçesinde aracını hatalı park ettiği iddia edilen vatandaş arasındaki kavga cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Hastanede özel güvenlik görevlisi ile vatandaşın kavgası kamerada

İSTANBUL - İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinde görevli olan özel güvenlik görevlileri ile hastane bahçesinde aracını hatalı park ettiği iddia edilen vatandaş arasındaki kavga cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
Olay, dün sabah öğlen saatlerinde İstanbul Yedikule Gögüs Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastane bahçesine araçını hatalı park eden vatandaş ile güvenlik görevlileri arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa süre sözlü tartışma iki güvenlik görevlisi ile araç sürücüsü arasında tekme tokat kavgaya döndü. Bu sırada diğer vatandaşlar da kavgaya dahil oldu. Vatandaşın cep telefonuyla çektiği bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Araç sürücüsünü döven güvenlik görevlileri, vatandaşların araya girmesinden sonra olay yerinden uzaklaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:16 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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