Son Dakika Haberleri: Hastanede Özel Güvenlik Görevlisini Döven 2 Kişi Tutuklandı

Hastanede Özel Güvenlik Görevlisini Döven 2 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

EDİRNE'nin Uzunköprü İlçe Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi Çağlar Keskin'e saldırıp, darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 hasta yakını, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hastanede Özel Güvenlik Görevlisini Döven 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
EDİRNE'nin Uzunköprü İlçe Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi Çağlar Keskin'e saldırıp, darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 hasta yakını, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle gözetim altında tutulan hastayı ziyaret eden Murat Yerdelen (29) ve Sebahattin Dibçi (42), gürültü yapıp, aynı odada kalan diğer hasta ve yakınlarını rahatsız edince, görevli hemşire uyarıda bulundu. Bunun üzerine alkollü olduğu belirtilen Yerdelen ve Dipçi, odadaki malzemelere zarar vererek, hemşireye hakaret etmeye başladı. Hemşireyi korumak amacıyla odaya giren özel güvenlik görevlisi Çağlar Keskin de hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Kafa travması geçiren, sağ el parmaklarında çatlaklar oluşan Keskin, hastanede tedaviye alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan Yerdelen ve Dibçi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:04 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Edirne, Keskin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteorolojiden Birçok Kent İçin Buzlanma ve Sağanak Yağış Uyarısı Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü

Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı Gözler Münbiç'e Çevrilmişken Şanlıurfa Sınırına Dev Tank Sevkiyatı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 12:03:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastanede Özel Güvenlik Görevlisini Döven 2 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]