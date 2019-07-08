Hastanede panik anı kameralarda
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi Acil servisi önünde bulunan dev jeneratörün büyük bir gürültüyle çalışmasıyla, vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:20 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde Devlet Hastanesi
Acil servisi önünde bulunan dev jeneratörün büyük bir gürültüyle çalışmasıyla, vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Olay, İnegöl Devlet Hastanesinin Acil Servisi yanında meydana geldi. Hastanenin enerjisini sağlayan jeneratör, elektriklerin kesilmesiyle çalışmaya başladı. Büyük gürültüyle çalışan jeneratörden çıkan dumanları da görenler, panikle kaçışmaya başladı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.
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