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Hastanede refakatçilerin telefon ve cüzdanlarını çalan suç makinası yakalandı - Son Dakika

Hastanede refakatçilerin telefon ve cüzdanlarını çalan suç makinası yakalandı

04.02.2022 19:38
Hastanede refakatçilerin telefon ve cüzdanlarını çalan suç makinası yakalandı

Van'da hastanede refakatçilerin cep telefonları ve cüzdanlarını çalan şahıs, kurulan özel ekip tarafından yakalandı.

Van'da hastanede refakatçilerin cep telefonları ve cüzdanlarını çalan şahıs, kurulan özel ekip tarafından yakalandı. Zanlının adeta suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bekleme salonlarında ve mescitlerde hasta refakatçilerine ait cep telefonları ve cüzdanların çalınması üzerine Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hastanenin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hırsızlık olaylarının faili tespit edildi. Şüpheli, kurulan özel ekip tarafından yapılan fiziki takip sırasında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. 14 ayrı dosyadan aranma kaydı, 7 bin 500 TL adli para cezası ve 2 ayrı suçun firari şüphelisi olduğu anlaşılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Emniyet Müdürlüğü, Edremit, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede refakatçilerin telefon ve cüzdanlarını çalan suç makinası yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastanede refakatçilerin telefon ve cüzdanlarını çalan suç makinası yakalandı - Son Dakika
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