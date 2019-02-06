Son Dakika Haberleri: Hastanede Rehin Alma

Hastanede Rehin Alma

1 saat önce

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Hizmet Binasında, bir doktor hasta tarafından rehin alındı.

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Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Hizmet Binasında, bir doktor hasta tarafından rehin alındı.

Alınan bilgiye göre, hastanenin psikiyatri bölümünde bir hasta, odasına girdiği doktoru rehin aldı.

Kurusıkıdan bozma silahıyla üç dört el ateş eden kişi daha sonra teslim oldu. Şüpheli gözaltına alındı.

Hastanede hareketliliğe neden olan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:07 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Okmeydanı, Güncel
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