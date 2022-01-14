Hastanede sağlık çalışanına saldıran genç kıza 1 yıl 10 gün hapis cezası - Son Dakika

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Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde 9 Mart 2021 tarihinde, acil serviste görevli Nurhan Y. adlı sağlık çalışanı, hasta yakını olan 18 yaşındaki E.G. adlı kızın saldırısına uğradı. Gözüne su şişesi ile vurulan Nurhan Y., görev yaptığı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

SALDIRGAN BİR SÜRE CEZAEVİNDE KALDI

Saldırgan E.G. ise, polis tarafından gözaltına alındı. Darbedilen sağlık çalışanı Nurhan Y.'ye, 3 gün iş göremez raporu verildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan E.G. bir süre cezaevinden kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

ÇOCUK MAHKEMESİ'NDE DAVA AÇILDI

E.G. hakkında Samsun 1. Çocuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılanması sona eren E.G. mahkemece 'kamu görevlisi olan sağlık personelini yaralamak' suçundan önce 2 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mahkeme, olay tarihinde E.G.'nin yaşının 15-18 arası olmasından dolayı hapis cezasını 1 yıl 10 güne indirerek iyi hal indirimi uygulamadı ve verilen hapis cezasını da ertelemedi. E.G. ayrıca, olay sırasında 'Nurhan Y.'ye hakaret etmek' suçundan da ayrıca 6 bin 330 lira da adli para cezasına çarptırıldı. Para cezası da ertelenmeyerek, 24 eşit taksitle ödenmesine karar verildi.