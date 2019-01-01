Son Dakika Haberleri: Hastanede Sigara İzmariti Yüzünden Panik Yaşandı

Hastanede Sigara İzmariti Yüzünden Panik Yaşandı

42 dakika önce

ÇORUM'da hastanenin çöp konteynerine söndürülmeden atıldığı düşünülen sigara izmaritinden kaynaklanan küçük çaplı yangın endişeye neden oldu.

Hastanede Sigara İzmariti Yüzünden Panik Yaşandı, System.String[]
ÇORUM'da hastanenin çöp konteynerine söndürülmeden atıldığı düşünülen sigara izmaritinden kaynaklanan küçük çaplı yangın endişeye neden oldu.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde bulunan özel hastanenin çöp konteynerine söndürülmeden atıldığı düşünülen sigara izmariti çöpü tutuşturdu. Konteynerden çıkan dumanlar hastanenin havalandırma boşluğundan hastanenin zemin katına doldu. Hastane çalışanları itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi. Endişe yaratan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bu sırada dışarı çıkarılan hastalar sonra tekrar binaya alındı.  Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:07 Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, Çorum, Güncel
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