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Hastanede silahlar çekildi: 3 yaralı

6 saat önce

Hastanede silahlar çekildi: 3 yaralıİSTANBUL - Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki ailenin tartışmasında silahlar çekildi.

Hastanede silahlar çekildi: 3 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki ailenin tartışmasında silahlar çekildi. Silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde akşam saatlerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen iki aile arasında kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle hastane içinde başlayan kavga güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle dışarıda devam etti. Kavga sırasında silahlar çekildi. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Ramaza Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Silahlı saldırganlar olay yerine geldikleri bir otomobile binerek uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Hastanede silahlar çekildi: 3 yaralı

Kanuni Sultan Süleyman, Küçükçekmece, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
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Küçükçekmece'de hastanede iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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